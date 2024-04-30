В Днепре произошла стрельба между 14-летней девушкой и ее 17-летней знакомой

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних.

Как сообщили в Днепровском районном управлении полиции, 27 апреля возле одного из кафе в Амур-Нижнеднепровском районе города между несовершеннолетними девушками возникла конфликтная ситуация, во время которой, по предварительной информации, 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону знакомой.

В результате 17-летняя девушка получила телесные повреждения.

В полиции отмечают, что правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.