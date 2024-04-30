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Военнослужащие могут бесплатно получить услуги по зубопротезированию, но есть условия

09:06, 30 апреля 2024
Участники боевых действий, военнослужащие и ветераны могут получить услуги по зубопротезированию безвозмездно.
Военнослужащие могут бесплатно получить услуги по зубопротезированию, но есть условия
Источник фото: Bogdan condr / Unsplash
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Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья запускает пилотный проект «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Это дополнительная к Программе медицинских гарантий инициатива, на которую в бюджете 2024 года предусмотрено 750 млн грн.

Как объясняют в Минздраве, воспользоваться программой бесплатного зубопротезирования пациент может один раз в течение года. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг согласно постановлению Правительства не может превышать 14 984 гривны.

Услугу бесплатно смогут получить:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие.

В Минздраве добавляют, что такие услуги предоставляются в 45 медучреждениях Украины, которые законтрактованы НСЗУ, но заключение и подписание договоров продолжается, поэтому перечень медучреждений будет расширяться.

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в медицинское учреждение, входящее в список законтрактованных участников пилотного проекта. Предварительно нужно получить направление врача-стоматолога, подготовить пакет копий документов с предъявлением оригиналов и написать заявление.

С подробным перечнем документов, услуг и законтрактованными медицинскими учреждениями можно ознакомиться на сайте НСЗУ по ссылке: здесь.

Как мы писали, ветераны и участники боевых действий смогут бесплатно протезировать зубы. Правительство утвердило порядок использования средств для пилотного проекта безвозмездного зубопротезирования ветеранов. Национальная служба здоровья Украины уже разработала и согласовала с Минздравом форму договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта. Заключить договор на зубопротезирование для ветеранов смогут медучреждения любой формы собственности.

По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Ранее мы писали, что услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

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