Минздрав утвердил первые шесть клинических протоколов по лечению боевых травм

Протоколы были проработаны мультидисциплинарной группой, в состав которой вошли специалисты по разным медицинским направлениям, включая боевых медиков.

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Министерство здравоохранения утвердило первые шесть клинических протоколов серии стандартов медицинской помощи по направлению «Боевая травма». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, были утверждены следующие протоколы:

«Анестезия у пациентов с травмой»

«Острый компартмент-синдром»

«Боевая торакальная травма»

«Боевые ранения: дебридмент и ирригация»

«Высокая двусторонняя ампутация»

«Сосудистая травма»

В Минздраве объясняют, что обновленные протоколы помогут снизить уровень заболеваемости и смертности, а также повысить выживаемость всех пациентов с травмами в военное и мирное время.

Отмечается, что клинические протоколы были проработаны мультидисциплинарной группой, в состав которой вошли специалисты по разным медицинским направлениям, включая боевых медиков.

Следующие семь протоколов по оказанию медпомощи в случае боевых травм будут вынесены министерством для общественного обсуждения в ближайшее время. Кроме того, в 2024 году планируется обновить и утвердить еще 20 протоколов по клинической практике Joint Trauma System.

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