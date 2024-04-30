МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм

Протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.

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Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом «Бойова травма». Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема були затверджені такі протоколи:

«Анестезія у пацієнтів із травмою»

«Гострий компартмент-синдром»

«Бойова торакальна травма»

«Бойові поранення: дебридмент та іригація»

«Висока двостороння ампутація»

«Судинна травма»

У МОЗ пояснюють, що оновлені протоколи допоможуть знизити рівень захворюваності та смертності, а також підвищити виживаність усіх пацієнтів з травмами у воєнний і мирний час.

Зазначається, що клінічні протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.

Наступні сім протоколів з надання меддопомоги у разі бойових травм буде винесено міністерством для громадського обговорення найближчим часом. Крім того, протягом 2024 року планується оновити та затвердити ще 20 протоколів з клінічної практики Joint Trauma System.

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