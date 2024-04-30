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МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм

11:12, 30 квітня 2024
Протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.
МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів з лікування бойових травм
Джерело фото: Shutterstock
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Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом «Бойова травма». Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема були затверджені такі протоколи:

  • «Анестезія у пацієнтів із травмою»
  • «Гострий компартмент-синдром»
  • «Бойова торакальна травма»
  • «Бойові поранення: дебридмент та іригація»
  • «Висока двостороння ампутація»
  • «Судинна травма»

У МОЗ пояснюють, що оновлені протоколи допоможуть знизити рівень захворюваності та смертності, а також підвищити виживаність усіх пацієнтів з травмами у воєнний і мирний час.

Зазначається, що клінічні протоколи було опрацьовано мультидисциплінарною групою, до складу якої увійшли спеціалісти з різних медичних напрямів, включно з бойовими медиками.

Наступні сім протоколів з надання меддопомоги у разі бойових травм буде винесено міністерством для громадського обговорення найближчим часом. Крім того, протягом 2024 року планується оновити та затвердити ще 20 протоколів з клінічної практики Joint Trauma System.

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