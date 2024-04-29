У мережі з'явилося відео, як чоловіка силоміць заштовхують в авто – в Одеському ТЦК відреагували

У ТЦК зазначають, що громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців, а відео не дає аудиторії повної картини про ситуацію.

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Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував відео затримання військовими чоловіка, яке з'явилося в деяких телеграм-каналах.

У ТЦК повідомили, що громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду.

«Даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК.

На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації», - прокоментували у ТЦК.

Також у Одеському обласному ТЦК та СП нагадали, що відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

На відео, яке «гуляє» по мережі, двоє чоловіків у військовій формі заштовхують чоловіка в мікроавтобус силоміць, однак останній вирвався і втік.

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