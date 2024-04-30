Кабмін пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів за кордоном і процедуру оголошення в міжнародний розшук

Строк дії дозволу прокурора чи суду на виконання процесуальної дії в іноземній державі не обмежується.

Уряд пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на території іноземної держави. Відповідний законопроект №11223 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження Кабінет Міністрів зареєстрував у парламенті.

Так, у статті 164 КПК пропонується визначити, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів на території іноземної держави відомості, передбачені в пунктах 1, 7 та 8 ч. 1 ст. 164, не зазначаються, а відомості, передбачені у пункті 6 ч. 1 цієї статті, зазначаються з урахуванням відсутності відомостей щодо особи, яка здійснюватиме тимчасовий доступ до речей і документів.

Тобто, відомості про прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 статті 562 КПК), положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду – зазначати у разі прийняття змін буде не потрібно, а відомості про розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом – зазначаються з урахуванням відсутності відомостей щодо особи, яка здійснюватиме тимчасовий доступ до речей і документів.

У ч. 2 статті 562 КПК (процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу) Кабмін пропонує визначити, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. Строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

При цьому в ухвалі слідчого судді, суду відомості щодо строку дії ухвали, щодо особи, яка здійснюватиме її виконання, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів, та відомості щодо наслідків невиконання ухвали не зазначаються.

Також змінюються умови оголошення у міжнародний розшук.

Так, пропонується, щоб слідчий, прокурор оголошував підозрюваного в міжнародний розшук, якщо існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває за межами України. Особа вважається оголошеною в розшук (міжнародний розшук) з моменту винесення постанови.

Автор: Наталя Мамченко

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