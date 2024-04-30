Військовий отримав травми під час евакуації пораненого, але командир заборонив йому проходити медичне обстеження: що вирішив суд

Військовослужбовець отримав два роки тримання у дисциплінарному батальйоні за те, що самовільно залишив підрозділ для проходження медичного обстеження.

Джерело ілюстративного зображення: armyinform.com.ua

Корабельний районний суд міста Миколаєва розглянув справу військовослужбовця одного з стрілецьких батальйонів, якого обвинувачували у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Як зазначено у матеріалах справи, у 2022 році мешканець міста Одеса Андрій Р. був призваний за мобілізацією у лави Збройних Сил України. У стрілецькому взводі він отримав посаду командира відділення, хоча й залишився у військовому званні «солдат».

Підрозділ Андрія Р. влітку-восени 2022 році діяв на херсонському напрямку, а тимчасовим місцем дислокації підрозділу було визначено місто Миколаїв.

За даними слідства, 13 вересня 2022 року Андрій Р. «діючи умисно, з метою ухилитися від виконання обов’язків військової служби», в умовах воєнного стану самовільно залишив місце служби, тобто тимчасове місце дислокації у місті Миколаїв.

При цьому із зізнанням про скоєння правопорушення до Державного бюро розслідувань Андрій Р. звернувся лише 31 жовтня 2023 року, тобто більше ніж через рік після свого зникнення з місця дислокації підрозділу.

Відтак, військовослужбовцю було висунуте обвинувачення за ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років) Кримінального кодексу.

У судовому засіданні Андрій Р. провину визнав.

Разом з тим, солдат розповів, що 7 вересня 2022 року під час виконання службових обов’язків він допомагав пораненому бійцю. Під час зазначених дій Андрій Р. травмувався сам – він отримав травму обох колін, відчував сильну фізичну біль. Таким чином, Андрій Р. більше не міг ефективно виконувати свої повноваження.

Однак, коли солдат звернувся до командира військової частини з проханням надати йому можливість тимчасово вибути з військової частини для лікування, то отримав відмову.

Після цього, 13 вересня 2022 року Андрій Р. самовільно залишив місце служби та поїхав в Одесу, де у подальшому звернувся до лікаря та зробив магнітно-резонансну томографію (МРТ) колінних суглобів.

За результатами МРТ було встановлено, що у Андрія Р. були порвані зв’язки в колінах. Фотокопію висновку МРТ солдат відправив командуванню військової частини, однак реакції з боку командування не було.

Відтак, Андрій Р. розкаявся у тому, що самовільно залишив військову частину та повідомив суду, що все ж хоче у подальшому продовжувати військову службу. Однак військовослужбовець також додав, що йому протипоказані значні фізичні навантаження, до того ж, у перспективі, йому може знадобитися чергове оперативне медичне втручання.

Дослідивши матеріали справи суд вирішив врахувати каяття Андрія Р. та його зізнання у вчиненні правопорушення.

У підсумку суд застосував до військовослужбовця ч. 1 ст. 69 (призначення більш м’якого покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання) Кримінального кодексу.

Також суд врахував наявність у Андрія Р. документально підтвердженої травми, а також те, що він має на утриманні неповнолітню дитину.

Відтак, суд вирішив за можливе призначити Андрію Р. покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні строком на 2 роки, замість покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, як і за що у 2023 році судили українських військовослужбовців.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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