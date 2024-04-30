Военный получил травмы при эвакуации раненого, но командир запретил ему проходить медицинское обследование: что решил суд

Военнослужащий получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно оставил подразделение для прохождения медицинского обследования.

Источник иллюстративного изображения: armyinform.com.ua

Корабельный районный суд города Николаева рассмотрел дело военнослужащего одного из стрелковых батальонов, обвиняемого в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения.

Как отмечается в материалах дела, в 2022 году житель города Одесса Андрей Р. был призван по мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. В стрелковом взводе он получил должность командира отделения, хотя и остался в воинском звании «солдат».

Подразделение Андрея Р. летом-осенью 2022 года действовало на херсонском направлении, а временным местом дислокации подразделения был определен город Николаев.

По данным следствия, 13 сентября 2022 года Андрей Р. «действуя умышленно, с целью уклониться от исполнения обязанностей военной службы», в условиях военного положения самовольно покинул место службы, то есть временное место дислокации в городе Николаев.

При этом с признанием о совершении правонарушения в Государственное бюро расследований Андрей Р. обратился лишь 31 октября 2023 года, то есть, более чем через год после своего исчезновения из места дислокации подразделения.

Таким образом, военнослужащему было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения или в боевой обстановке, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) Уголовного кодекса.

В судебном заседании Андрей Р. вину признал.

Вместе с тем солдат рассказал, что 7 сентября 2022 года во время выполнения служебных обязанностей он помогал раненому бойцу. Во время указанных действий Андрей Р. травмировался сам – он получил травмы обоих колен, испытывал сильную физическую боль. Таким образом, Андрей Р. больше не мог эффективно выполнять свои полномочия.

Однако, когда солдат обратился к командиру воинской части с просьбой предоставить ему возможность временно выбыть из воинской части для лечения, то получил отказ.

После этого, 13 сентября 2022 года Андрей Р. самовольно покинул место службы и уехал в Одессу, где в дальнейшем обратился к врачу и сделал магнитно-резонансную томографию (МРТ) коленных суставов.

По результатам МРТ было установлено, что у Андрея Р. были порваны связки в коленях. Фотокопию вывода МРТ солдат отправил командованию воинской части, однако реакции со стороны командования не последовало.

Андрей Р. раскаялся в том, что самовольно оставил воинскую часть и сообщил суду, что все же хочет в дальнейшем продолжать военную службу. Однако военнослужащий также добавил, что ему противопоказаны значительные физические нагрузки, к тому же в перспективе ему может понадобиться очередное оперативное медицинское вмешательство.

Изучив материалы дела, суд решил учесть раскаяние Андрея Р. и его признание в совершении правонарушения.

В итоге суд применил к военнослужащему ч. 1 ст. 69 (назначение более мягкого наказания при наличии обстоятельств, смягчающих наказание) Уголовного кодекса.

Также суд учел наличие у Андрея Р. документально подтвержденной травмы, а также то, что он содержит несовершеннолетнего ребенка.

В итоге, суд решил возможным назначить Андрею Р. наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года, вместо наказания в виде лишения свободы.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как и за что в 2023 году судили украинских военнослужащих.

Автор: Вячеслав Хрипун

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