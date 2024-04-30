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Кабмин предлагает упростить требования к определениям о временном доступе к вещам и документам за границей и процедуру объявления в международный розыск

08:40, 30 апреля 2024
Срок действия разрешения прокурора или суда на исполнение процессуального действия в иностранном государстве не ограничивается.
Кабмин предлагает упростить требования к определениям о временном доступе к вещам и документам за границей и процедуру объявления в международный розыск
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Правительство предлагает упростить требования к решениям о временном доступе к вещам и документам, находящимся на территории иностранного государства. Соответствующий законопроект №11223 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс о международном сотрудничестве во время уголовного производства Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте.

Так, в статье 164 УПК предлагается определить, что в определении следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам на территории иностранного государства сведения, предусмотренные в пунктах 1, 7 и 8 ч. 1 ст. 164, не указываются, а сведения, предусмотренные в пункте 6 ч. 1 настоящей статьи, указываются с учетом отсутствия сведений о лице, которое будет осуществлять временный доступ к вещам и документам.

То есть, сведения о фамилии, имени и отчестве лица, которому предоставляется право временного доступа к вещам и документам; срок действия определения, который не может превышать двух месяцев со дня постановления определения (за исключением определений, постановленных во исполнение требований ч. 2 статьи 562 УПК), положения закона, предусматривающие последствия неисполнения определения следственного судьи, суда – указывать в случае принятия изменений будет не нужно, а сведения о распоряжении предоставить (обеспечить) временный доступ к вещам и документам указанному в определении и предоставить ему возможность изъять указанные вещи и оригиналы или копии документов, если соответствующее решение было принято следственным судьей, судом – указываются с учетом отсутствия сведений относительно лица, которое будет осуществлять временный доступ к вещам и документам.

В ч. 2 статьи 562 УПК (процессуальные действия, требующие специального разрешения) Кабмин предлагает определить, что в случае если при обращении за помощью в иностранном государстве необходимо выполнить процессуальное действие, для проведения которого в Украине требуется разрешение прокурора или суда, такое процессуальное действие требует предоставления соответствующего разрешения прокурором или судом в порядке, установленном настоящим Кодексом. Срок действия такого разрешения не ограничивается, а заверенная копия разрешения прилагается к материалам запроса.

При этом в определении следственного судьи, суда сведения о сроке действия определения, о лице, которое будет осуществлять его исполнение, в том числе временный доступ к вещам и документам, и сведения о последствиях неисполнения определения не указываются.

Также изменяются условия объявления в международный розыск.

Так, предлагается, чтобы следователь, прокурор объявлял подозреваемого в международный розыск, если существуют достаточные основания считать, что такое лицо уехало и/или находится за пределами Украины. Лицо считается объявленным в розыск (международный розыск) с момента вынесения постановления.

Автор: Наталя Мамченко 

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