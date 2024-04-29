В сети появилось видео, как мужчину силой заталкивают в авто – в Одесском ТЦК отреагировали

В ТЦК отмечают, что гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим, а видео не дает аудитории полной картины ситуации.

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Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал видео задержания военными мужчины, появившееся в некоторых телеграм-каналах.

В ТЦК сообщили, что присутствовавший на видео гражданин уже находился в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра.

«Данный гражданин был обнаружен военнослужащими РТЦК и была вызвана полиция для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВЛК. Однако гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК.

К величайшему сожалению, видео, опубликованное в телеграм каналах, показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации», - прокомментировали в ТЦК.

Также в Одесском областном ТЦК и СП напомнили, что согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период» влечет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

На видео, которое «гуляет» по сети, двое мужчин в военной форме заталкивают мужчину в микроавтобус силой, однако последний вырвался и сбежал.

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