Військовослужбовці можуть безкоштовно отримати послуги із зубопротезування, але є умови

Учасники бойових дій, військовослужбовці і ветерани можуть отримати послуги із зубопротезування безоплатно.

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Міністерстві охорони здоров'я спільно з Національною службою здоров'я запускає пілотний проєкт «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Це додаткова до Програми медичних гарантій ініціатива, на яку у бюджеті 2024 передбачено 750 млн грн.

Як пояснюють у МОЗ, скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг, згідно з постановою Уряду, не може перевищувати 14 984 гривні.

Послугу безоплатно зможуть отримати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

У МОЗ додають, що наразі такі послуги надаються в 45 медзакладах України, які законтрактовані НСЗУ, але укладання та підписання договорів триває, тож перелік медзакладів розширюватиметься.

Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих учасників пілотного проєкту. Попередньо потрібно отримати направлення від лікаря-стоматолога, підготувати пакет копій документів з пред’явленням оригіналів та написати заяву.

З детальним переліком документів, послуг та законтрактованими медичними закладами можна ознайомитися на сайті НСЗУ за посиланням: тут.

Як ми писали, ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби. Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів. Національна служба здоров’я України вже розробила та погодила з МОЗ форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту. Укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності.

За результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

Раніше ми писали, що послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

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