У Дніпрі сталася стрілянина між 14-річною дівчиною та її 17-річною знайомою

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за участі неповнолітніх.

Джерело фото: Національна поліція України

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за участі неповнолітніх.

Як повідомили у Дніпровському районному управлінні поліції, 27 квітня біля одного з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі міста між неповнолітніми дівчатами виникла конфліктна ситуація, під час якої, за попередньою інформацією, 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмету, схожого на пістолет, в бік знайомої.

В результаті 17-річна дівчина отримала тілесні ушкодження.

У поліції зазначають, що наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини події.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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