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Станіслав Кравченко про питання кадрового наповнення судів: Процедури добору мають бути насамперед якісними

20:44, 29 квітня 2024
Голова Верховного Суду підкреслив, що за минулий рік було звільнено понад 300 суддів і жодного не призначено.
Станіслав Кравченко про питання кадрового наповнення судів: Процедури добору мають бути насамперед якісними
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Як зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час круглого столу «Правосуддя майбутнього: добір та призначення суддів», поряд із системними проблемами, що були раніше, від початку повномасштабної війни рф проти нашої держави перед судовою системою України постали нові виклики: територіальну підсудність деяких судів було змінено у зв’язку з тимчасовою окупацією низки населених пунктів, виникли труднощі з логістикою та проведенням судових засідань, на розгляд судів почали надходити нові категорії справ, пов’язаних з війною. Всі ці складнощі різні, втім завдання судів одне – забезпечити належне здійснення правосуддя в умовах, що склалися.

Очільник ВС нагадав, що у 2023 році на розгляд судів надійшло майже 4,5 млн справ і матеріалів. Попри всі труднощі судова система впоралась із цим навантаженням, зокрема, завдяки запровадженню низки законодавчих змін.

«Однак, окрім якісного законодавства для належного функціонування судовій системі необхідний людський ресурс. За минулий рік було звільнено понад 300 суддів і жодного не призначено. Важливо розуміти, що на певній межі система просто не зможе виконувати свої завдання», – зауважив Станіслав Кравченко.

Водночас Голова ВС поінформував, що станом на 22 квітня 2024 року Вища рада правосуддя внесла 102 подання Президентові України про призначення суддів, а також акцентував на важливості якнайшвидшого вирішення питання щодо створення нової мережі судів, яка відповідатиме адміністративно-територіальному устрою держави.

«Безперечно, хотілося б, щоб процес кадрового наповнення судів був швидшим, але, з іншого боку, ми чітко розуміємо, що процедури добору мають бути насамперед якісними», – підсумував Голова ВС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Офісі Президента заявили, що проблема кадрового забезпечення судів потребує нових підходів.

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