Оголосили дату засідання Ради Україна – НАТО

Засідання Ради відбудеться у травні.

Джерело фото: ЗМІ

У бельгійській столиці Брюсселі, 16 травня, пройде засідання Військового комітету Північноатлантичного альянсу на рівні начальників генштабів країн-членів Альянсу й України. Про це йдеться у пресрелізі НАТО.

Голова Військового комітету, адмірал Роб Бауер очолить цю зустріч. Також у ній візьмуть участь начальники Генеральних штабів країн-членів Альянсу та їхні колеги з України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на відкритті сесій для обговорення ключових пріоритетів і викликів Альянсу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський стурбований питанням своєчасної підтримки української армії. Під час пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він наголосив на важливості кількох аспектів у цьому питанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.