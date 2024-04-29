В Одесі через ракетний удар рф пошкоджено навчальний заклад, є загиблі

Станом на зараз відомо про 28 поранених, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Джерело фото: Одеська обласна прокуратура

Ввечері 29 квітня, країна-агресор рф атакувала Одесу. У Національній поліції України повідомили про чотирьох загиблих. Також унаслідок збройної агресії рф пошкоджено цивільну інфраструктуру – житлові будинки, навчальний заклад. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку гасять вогнеборці.

«На жаль, загинули четверо людей, також вбито собаку. Станом на зараз відомо про 28 поранених, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - зазначили у Нацполіції.

Повідомляється, що на місцях обстрілів працюють правоохоронці та інші служби.

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