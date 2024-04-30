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В Україну прибула герцогиня Единбурзька — це перший візит члена королівської сім’ї від початку вторгнення рф

08:12, 30 квітня 2024
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала Україну.
В Україну прибула герцогиня Единбурзька — це перший візит члена королівської сім’ї від початку вторгнення рф
Фото: abc.net.au
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У понеділок, 29 квітня, Герцогиня Единбурзька Софі відвідала Київ. Вона стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка приїхала в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, передає BBC.

Зазначається, що Софі прибула з одноденним візитом від імені Міністерства закордонних справ Британії, щоб «продемонструвати солідарність з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни».

Вона вшанувала пам’ять загиблих у місті Буча Київської області під час російської окупації.

Під час своєї поїздки Софі поспілкувалася з жертвами сексуального насильства та тортур, а на вечірньому прийомі в резиденції посла Великої Британії в Україні Мартіна Харріса розповіла про свій досвід зустрічей з жертвами конфліктів в інших країнах.

Софі також поговорила з дітьми, яких повернули в Україну після насильного вивезення окупантами в росію, а також відвідала міст, який підірвали, щоб зупинити наступ російських солдатів на Київ.

Під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською герцогиня передала їм приватне повідомлення від короля Чарльза та обговорила підтримку жертв сексуального насильства під час конфліктів.

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