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Президент и премьер Литвы поддержали идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

08:48, 30 апреля 2024
В Литве считают, что меры по возвращению Украине мужчин мобилизационного возраста должны обсуждаться и на уровне ЕС.
Президент и премьер Литвы поддержали идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста
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Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста, проживающих за рубежом, передает радио LRT.

Науседа считает, что Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы «пригласить своих молодых мужчин служить родине». «Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах», – считает он.

В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните допускает некоторые шаги со стороны страны для помощи Украине в возвращении мужчин.

«Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство», – допустила она.

При этом она добавила, что эти меры должны обсуждаться и на уровне ЕС, учитывая то, что на его территории действует режим временной защиты для украинцев.

Напомним, ранее Глава Минобороны Литвы заявил, что страна может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Добавим, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

Еще мы писали, какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие – нет.

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