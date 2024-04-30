Повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку має вирішуватися на регіональному рівні, – радник президента Литви з нацбезпеки

Литва готова співпрацювати з Україною у поверненні призовників.

Старший радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс заявив про готовність своєї країни допомогти Україні у поверненні додому чоловіків призовного віку. Про це повідомляє портал Delfi.

За словами Будріса, успішність цього процесу буде залежати від прийнятих політичних рішень на регіональному рівні. Він зауважив, що готовість Литви надати допомогу Україні в цьому питанні не підлягає обговоренню, і країна готова співпрацювати з українською стороною у вирішенні цього питання.

Проте він підкреслив, що рішення щодо повернення українських чоловіків додому має бути ухвалене на міждержавному рівні. Він також відзначив, що важливо врахувати можливі наслідки для Литви, які можуть виникнути внаслідок прийняття суворих умов проживання для громадян України, які ухиляються від виконання обов'язків в Україні, та їх переїзду до Литви.

«Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація» - пояснив він.

Будріс висловив стурбованість, що в такому випадку це може призвести до "імітації" і не принести бажаних результатів.

Раніше Президент та прем'єрка Литви підтримали ідею повернення Україні чоловіків мобілізаційного віку.

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