«Да, выставили гнилое на аукцион», – Укрпочта нестандартно объяснила цель продажи старых авто

АО «Укрпочта» объяснила, что продает машины на Prozorro, потому что этого требует закон.

Источник фото: Telegram / Igor Smelyansky

Акционерное общество "Укрпочта" неожиданно отреагировало на критику, связанную с продажей 531 своих старых автомобилей.

В посте компании на Twitter говорится: "Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йоб**лись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон".

Ранее генеральный директор компании Игорь Смелянский объявил о продаже старых автомобилей. "Мы выставляем на "Prozorro.Продажи" 531 авто, в основном 90-х и 2000-х годов, которые или пополнят автопарк кого-то из коллекционеров, или (на что я надеюсь) попадут к волонтерам, и, после ремонта и пересборки 3-4 авто в 1 на ходу, помогут ВСУ там, где это нужно", - отметил он.

Смелянский пояснил, что компания, акционером которой является государство, не может просто передать эти автомобили на фронт, поэтому использует механизм продажи через "Prozorro.Продажи". "Именно поэтому есть очень простой и понятный механизм - "Prozorro.Продажи", где все видят и товар, и цену продажи. И именно рынок определит, сколько и что стоит", - добавил гендиректор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.