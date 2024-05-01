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«Як вам мотлох»: Укрпошта продала ретроавтомобілі на 3,28 млн гривень, що на 60% дорожче

13:21, 1 травня 2024
Укрпошта провела 7 аукціонів і продала застарілий автопарк на 3,28 мільйона гривень.
«Як вам мотлох»: Укрпошта продала ретроавтомобілі на 3,28 млн гривень, що на 60% дорожче
Джерело фото: Telegram / Igor Smelyansky
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Перші аукціони з продажу застарілого автопарку АТ «Укрпошта» приносять значні доходи. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив, що на цих аукціонах вдалося зібрати 3,28 мільйона гривень, що на 60% перевищує початкову ціну.

«Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні - 60%+. Як Вам "мотлох"?», - сказав Смілянський.

Сьогодні заплановані три додаткових аукціони зі загальною вартістю лотів у 400 тисяч гривень. Крім того, 6 аукціонів, на які був лише один учасник, будуть продовжені ще на 7 днів у Закарпатті, Львові, Тернополі, Миколаєві, Рівному та Івано-Франківську.

 «Це називається «ефективне використання державного майна».  Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими. Ще 3 аукціони на суму 400 тисяч + відбудуться сьогодні. Дякую всій команді, яка забезпечила такий результат», - підкреслив генеральний директор.

Також повторні аукціони відбудуться в Дніпрі, Харкові та Одесі через безпекові обставини. Крім того, компанія планує оголосити про нові торги, на яких буде виставлено ще 500 автомобілів.

«Можливо, хтось вчора не встиг. Не турбуйтесь. По-перше, скоро ми виставимо ще 500 автівок. По-друге, ми маємо ще 6 аукціонів з 1 учасником (Закарпаття, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Рівне, Івано-Франківськ), де термін аукціону продовжено на 7 днів. Сьогодні ввечері дамо на них посилання. Ще 3 аукціони (Дніпро, Харків, Одеса), в силу відомих причин, будуть оголошені знову в четвер вранці. Учасники матимуть 14 днів на подачу заявок», – додав Смілянський.

Крім цього, Смілянський наголосив на тому, що Укрпошта готується до складної зими, придбавши дрова, пічки та мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім них нікого немає і нікого не буде.

Раніше Укрпошта нестандартно пояснила мету продажу старих авто: «Так, виставили гниле гівно на аукціон».

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