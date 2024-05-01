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Перші винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні після Великодня, — Повітряні сили

12:45, 1 травня 2024
Однак дата поставок вже декілька разів змінювалась.
Перші винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні після Великодня, — Повітряні сили
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Перші винищувачі F-16 можуть з'явитись на території України вже після Великодня. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі «Новини.LIVE».

Відповідаючи на питання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16, Євлаш відповів: «Так, є, після Пасхи». Водночас речник зауважив, що Повітряні сили «не загадують ці терміни», оскільки дати декілька разів змінювались.

«Наше завдання - працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо», - додав Євлаш.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що F-16 прибудуть в Україну вже цього року. 

Додамо, що винищувачі F-16 ховатимуть у підземних сховищах.

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