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Чи впливає наявність кримінального провадження щодо потерпілого на оцінку стану необхідної оборони – позиція Верховного Суду

12:28, 1 травня 2024
Засуджений стверджував, що він перебував у стані необхідної оборони, а місцевий суд не звернув уваги на існування іншого кримінального провадження, відкритого за фактом нанесення йому потерпілим тілесних ушкоджень.
Чи впливає наявність кримінального провадження щодо потерпілого на оцінку стану необхідної оборони – позиція Верховного Суду
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Існування кримінального провадження щодо особи (потерпілого в одному з кримінальних проваджень) за відсутності ухваленого обвинувального вироку суду не є безумовною підставою для оцінки її дій як таких, що мали протиправний характер. Про це зазначила у постанові від 14 березня 2024 року колегія суддів Другої судової палати ККС ВС по справі №158/2468/22.

Обставини справи

Обвинувачений визнаний винуватим у тому, що він під час словесного конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, наніс не менше трьох ударів кулаками в ділянку голови та обличчя свого рідного брата, спричинивши останньому легкі тілесні ушкодження.

Місцевий суд засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 125 КК. Апеляційний суд залишив без змін цей вирок.

У касаційній скарзі засуджений стверджував, що він перебував у стані необхідної оборони, а місцевий суд не звернув уваги на існування іншого кримінального провадження, відкритого за фактом нанесення йому потерпілим тілесних ушкоджень.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС зазначив, що твердження сторони захисту про те, що потерпілий був ініціатором конфлікту і перший почав наносити удари, що давало привід обвинуваченому розцінювати такі дії як напад, свого підтвердження в ході розгляду кримінального провадження не знайшли, а сам обвинувачений не зміг пояснити, з якою метою підійшов до брата, з яким перебуває у неприязних стосунках і не спілкується з 2005 року, та для чого намагався наздогнати потерпілого і завдав йому ударів.

З огляду на викладене місцевий суд дійшов обґрунтованого висновку про наявність у обвинуваченого прямого умислу на спричинення потерпілому тілесних ушкоджень.

ККС констатував, що лише наявність кримінального провадження щодо потерпілого за відсутності ухваленого обвинувального вироку суду, не є безумовною підставою оцінювати його дії як такі, що мали протиправний характер і у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого їх слід було оцінювати як суспільно небезпечне посягання, тобто один із ключових критеріїв визначення правомірності необхідної оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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Чи впливає наявність кримінального провадження щодо потерпілого на оцінку стану необхідної оборони – позиція Верховного Суду

Засуджений стверджував, що він перебував у стані необхідної оборони, а місцевий суд не звернув уваги на існування іншого кримінального провадження, відкритого за фактом нанесення йому потерпілим тілесних ушкоджень.

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