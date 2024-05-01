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Влияет ли наличие уголовного производства относительно потерпевшего на оценку состояния необходимой обороны – позиция Верховного Суда

12:28, 1 мая 2024
Осужденный утверждал, что он находился в состоянии необходимой обороны, а местный суд не обратил внимания на существование другого уголовного производства, открытого по факту причинения ему потерпевшим телесных повреждений.
Влияет ли наличие уголовного производства относительно потерпевшего на оценку состояния необходимой обороны – позиция Верховного Суда
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Существование уголовного производства в отношении лица (потерпевшего в одном из уголовных производств) при отсутствии вынесенного обвинительного приговора суда не является безусловным основанием для оценки его действий как имеющих противоправный характер. Об этом отметила в постановлении от 14 марта 2024 коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС по делу №158/2468/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемый признан виновным в том, что он во время словесного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее трех ударов кулаками в участок головы и лица своего родного брата, нанеся последнему легкие телесные повреждения.

Местный суд осудил обвиняемого по ч. 1 ст. 125 УК. Апелляционный суд оставил в силе этот приговор.

В кассационной жалобе осужденный утверждал, что он находился в состоянии необходимой обороны, а местный суд не обратил внимания на существование другого уголовного производства, возбужденного по факту нанесения ему потерпевшим телесных повреждений.

Позиция Кассационного уголовного суда

КУС оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС отметил, что утверждение стороны защиты о том, что потерпевший был инициатором конфликта и первым начал наносить удары, что давало повод обвиняемому расценивать такие действия как нападение, своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного производства не нашли, а сам обвиняемый не смог объяснить, с какой целью подошел к брату, с которым находится в неприязненных отношениях и не общается с 2005 года, и зачем пытался догнать потерпевшего и нанес ему удары.

Учитывая изложенное, местный суд пришел к обоснованному выводу о наличии у обвиняемого прямого умысла на причинение потерпевшему телесных повреждений.

КУС констатировал, что только наличие уголовного производства в отношении потерпевшего при отсутствии вынесенного обвинительного приговора суда не является безусловным основанием оценивать его действия как имеющие противоправный характер и в уголовном производстве в отношении обвиняемого их следовало оценивать как общественно опасное посягательство, то есть один из ключевых критериев определения правомерности необходимой обороны

Автор: Наталя Мамченко 

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