Вероятно, явление связано не с боевыми действиями, а с падением космических тел.

В ночь на среду, 1 мая, жители нескольких областей Украины видели в небе яркую вспышку. Об этом сообщили жители Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской Запорожской областей и опубликовали видео вспышки.

В этот момент воздушную тревогу не объявляли. Вероятно, явление связано не с боевыми действиями, а с падением космических тел — метеорита или другого небольшого твердого небесного тела.

Напомним, весной 2023 года (19 апреля) необычная яркая вспышка зеленого света также ошеломила жителей Киева и нескольких регионов Украины. Тогда причиной яркой вспышки было падение метеора из потока Лирид, объясняли в Государственном космическом агентстве Украины.

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