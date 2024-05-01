Ймовірно, явище пов'язане не з бойовими діями, а з падіння космічних тіл.

У ніч на середу, 1 травня, мешканці кількох областей України бачили у небі яскравий спалах. Про це явище повідомляли жителі Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської Запорізької областей та опублікували відео спалаху.

У цей момент повітряну не оголошували. Ймовірно, явище пов'язане не з бойовими діями, а з падіння космічних тіл — метеориту, або іншого невеликого твердого небесного тіла.

Нагадаємо, навесні 2023 року (19 квітня) незвичайний яскравий спалах зеленого світла також приголомшив мешканців Києва та кількох регіонів України. Тоді причиною яскравого спалаху було падіння метеора з потоку Лірид, пояснювали в Державному космічному агентстві України.

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