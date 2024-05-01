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16,4 млн гривень збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: про підозру повідомили одеським посадовцям

17:29, 1 травня 2024
Про підозру повідомили трьом депутату Одеської обласної ради, директору підконтрольного йому товариства та колишньому голові села.
16,4 млн гривень збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: про підозру повідомили одеським посадовцям
Джерело фото: НАБУ
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Співробітники НАБУ, САП і СБУ виявили новий факт злочинної діяльності, який призвів до збитків у розмірі 16,4 мільйонів гривень при закупівлі вуличних ліхтарів для однієї з територіальних громад Одещини. Цей епізод додається до вже виявленого факту завдання 6 мільйонів гривень збитків у листопаді 2023 року. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання спільно з селищним головою територіальної громади організував укладання договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством, обійшовши тендерні процедури.

Учасники змови розділили предмет закупівлі на окремі частини, кожна з яких не перевищувала вартість робіт у 1,5 мільйона гривень, що дозволило укласти договори без електронних торгів. Це сприяло завищенню вартості продукції у понад 6 разів.

Далі депутат організовував підроблення актів приймання виконаних робіт, внесення неправдивих даних про витрати, що послужило підставою для перерахування підряднику завищених платежів.

Такі дії від 2018 до 2020 року призвели до збитків у розмірі 16,4 мільйона гривень для держави.

Підозра в організації цієї злочинної групи висунута трьом особам: депутату Одеської обласної ради (зловживання службовим становищем та підроблення); директору підконтрольного йому товариства (пособництво у зловживанні службовим становищем та підроблення); колишньому селищному голові однієї з територіальних громад Одещини (зловживання службовим становищем та підроблення).

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