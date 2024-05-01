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16,4 млн гривен убытков при закупке уличных фонарей: о подозрении сообщили одесским чиновникам

17:29, 1 мая 2024
О подозрении сообщили трем депутату Одесского областного совета, директору подконтрольного ему общества и бывшему главе села.
16,4 млн гривен убытков при закупке уличных фонарей: о подозрении сообщили одесским чиновникам
Источник фото: НАБУ
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Сотрудники НАБУ, САП и СБУ обнаружили новый факт преступной деятельности, который привел к убыткам в размере 16,4 миллионов гривен при закупке уличных фонарей для одной из территориальных общин Одесской области. Этот эпизод добавляется к уже выявленному факту нанесения 6 миллионов гривен убытков в ноябре 2023 года. Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, в 2018 году депутат Одесского областного совета VII созыва совместно с поселковым головой территориальной громады организовал заключение договоров на обустройство уличного освещения с подконтрольным ему обществом, обойдя тендерные процедуры.

Участники сговора разделили предмет закупки на отдельные части, каждая из которых не превышала стоимость работ в 1,5 миллиона гривен, что позволило заключить договоры без электронных торгов. Это способствовало завышению стоимости продукции более чем в 6 раз.

Далее депутат организовывал подделку актов приемки выполненных работ, внесение ложных данных о расходах, что послужило основанием для перечисления подрядчику завышенных платежей.

Такие действия от 2018 до 2020 года привели к убыткам в размере 16,4 миллиона гривен для государства.

Подозрение в организации этой преступной группы выдвинуто трем лицам: депутату Одесского областного совета (злоупотребление служебным положением и подлог); директору подконтрольного ему общества (пособничество в злоупотреблении служебным положением и подлог); бывшему поселковому голове одной из территориальных громад Одесской области (злоупотребление служебным положением и подлог).

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