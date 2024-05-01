Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Ивано-Франковской области мужчина проигнорировал повестку и остался с больной бабушкой: как его наказал суд

15:25, 1 мая 2024
Мужчина объяснил, что не явился за боевой повесткой из-за больной родственницы.
В Ивано-Франковской области мужчина проигнорировал повестку и остался с больной бабушкой: как его наказал суд
Фото: unian.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Прикарпатье мужчину приговорили к условному сроку наказания за уклонение от мобилизации. Приговор по делу №346/7114/23 вынес Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области.

В материалах говорится, что мужчина, который работал трактористом на одном из предприятий, в начале марта 2023 года был признан годным к военной службе. Согласно врученной боевой повестке, 9 марта он должен был явиться в ТЦК для дальнейшей отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный проигнорировал это требование. Его обвинили в уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины).

На суде мужчина рассказал, что проживает с мамой и бабушкой, которая болеет сахарным диабетом. В день, когда он должен был прибыть для отправки в воинскую часть, бабушке стало очень плохо и остался ей помогать.

«Состояние ее здоровья не улучшалось, и в ноябре 2023 года его госпитализировали с инсультом. Он к тому времени определил для себя приоритет ухаживать за больной родственницей, а потому не явился в ТЦК», - говорится в решении.

Как заверил мужчина, он раскаивается в содеянном, хочет исправить ситуацию и готов стать на защиту Родины. Поэтому просит учесть это и не лишать его воли.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва и приговорен к трем годам тюрьмы. Вместе с тем суд уволил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в полтора года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Сотрудник ТЦК смог мобилизовать автомобилей у предпринимателей на 11 млн грн, выбирая их по своему вкусу – ГБР

Теперь сотрудника ТЦК, решившего мобилизовать понравившиеся ему автомобили прямо со стоянки предприятия, ждет суд.

Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Печерский райсуд Киева временно получит сразу двух судей

В столицу на 1 год переедут судьи из Винницкой области и из Днепра.

Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду