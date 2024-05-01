В Ивано-Франковской области мужчина проигнорировал повестку и остался с больной бабушкой: как его наказал суд

Мужчина объяснил, что не явился за боевой повесткой из-за больной родственницы.

Фото: unian.ua

В Прикарпатье мужчину приговорили к условному сроку наказания за уклонение от мобилизации. Приговор по делу №346/7114/23 вынес Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области.

В материалах говорится, что мужчина, который работал трактористом на одном из предприятий, в начале марта 2023 года был признан годным к военной службе. Согласно врученной боевой повестке, 9 марта он должен был явиться в ТЦК для дальнейшей отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный проигнорировал это требование. Его обвинили в уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины).

На суде мужчина рассказал, что проживает с мамой и бабушкой, которая болеет сахарным диабетом. В день, когда он должен был прибыть для отправки в воинскую часть, бабушке стало очень плохо и остался ей помогать.

«Состояние ее здоровья не улучшалось, и в ноябре 2023 года его госпитализировали с инсультом. Он к тому времени определил для себя приоритет ухаживать за больной родственницей, а потому не явился в ТЦК», - говорится в решении.

Как заверил мужчина, он раскаивается в содеянном, хочет исправить ситуацию и готов стать на защиту Родины. Поэтому просит учесть это и не лишать его воли.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва и приговорен к трем годам тюрьмы. Вместе с тем суд уволил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в полтора года.

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