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Шевченковский районный суд Киева временно получит судью

12:04, 1 мая 2024
Судью Андрея Анохина могут отправить в состав Шевченковского райсуда Киева на 1 год.
Шевченковский районный суд Киева временно получит судью
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Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей 1 мая 2024 года внесла представление в Высший совет правосудия с рекомендацией о командировании сроком на 1 год в состав Шевченковского районного суда города Киева судьи Козелецкого районного суда Черниговской области Андрея Анохина.

Судьей Козелецкого райсуда Черниговской области Андрей Анохин был назначен в 2013 году.

С января 2021 года по январь 2024 года Андрей Анохин находился в командировке и осуществлял правосудие в Подольском районном суде города Киева.

Как сообщил ВККС Андрей Анохин, фактически судья постоянно проживает вместе с семьей в Киеве, где учатся его дети.

Дорога в Козелецкий райсуд, куда судья вернулся после командировки, каждый день составляет 92 км только в одну сторону.

Так же, как сообщили в ВККС, в поддержку командирования Андрея Анохина в состав Шевченковского райсуда столицы высказалось собрание судей Козелецкого райсуда и председатель этого суда.

Таким образом, из четырех претендентов на командирование в столицу, рекомендацию от ВККС получил именно Андрей Анохин.

Автор: Вячеслав Хрипун

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