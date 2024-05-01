Шевченковский районный суд Киева временно получит судью

Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей 1 мая 2024 года внесла представление в Высший совет правосудия с рекомендацией о командировании сроком на 1 год в состав Шевченковского районного суда города Киева судьи Козелецкого районного суда Черниговской области Андрея Анохина.
Судьей Козелецкого райсуда Черниговской области Андрей Анохин был назначен в 2013 году.
С января 2021 года по январь 2024 года Андрей Анохин находился в командировке и осуществлял правосудие в Подольском районном суде города Киева.
Как сообщил ВККС Андрей Анохин, фактически судья постоянно проживает вместе с семьей в Киеве, где учатся его дети.
Дорога в Козелецкий райсуд, куда судья вернулся после командировки, каждый день составляет 92 км только в одну сторону.
Так же, как сообщили в ВККС, в поддержку командирования Андрея Анохина в состав Шевченковского райсуда столицы высказалось собрание судей Козелецкого райсуда и председатель этого суда.
Таким образом, из четырех претендентов на командирование в столицу, рекомендацию от ВККС получил именно Андрей Анохин.
Автор: Вячеслав Хрипун
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