Шевченківський районний суд Києва тимчасово отримає суддю

Суддю Андрія Анохіна можуть відрядити у склад Шевченківського райсуду Києва на 1 рік.

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1 травня 2024 року внесла подання у Вищу раду правосуддя з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік у склад Шевченківського районного суду міста Києва судді Козелецького районного суду Чернігівської області Андрія Анохіна.

Суддею Козелецького райсуду Чернігівської області Андрій Анохін був призначений у 2013 році.

З січня 2021 року по січень 2024 року Андрій Анохін перебував у відрядженні та здійснював правосуддя у Подільському районному суді міста Києва.

Як повідомив ВККС Андрій Анохін, фактично суддя постійно проживає разом з сім’єю в Києві, де також навчаються його діти.

Дорога до Козелецького райсуду, куди суддя повернувся після закінчення відрядження, кожного дня складає 92 км лише в одну сторону.

Також, як повідомили у ВККС, на підтримку відрядження Андрія Анохіна у склад Шевченківського райсуду столиці, висловилися збори суддів Козелецького райсуду та голова цього суду.

Відтак, з чотирьох інших претендентів на відрядження у столицю, рекомендацію від ВККС отримав саме Андрій Анохін.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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