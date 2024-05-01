На Івано-Франківщині чоловік проігнорував повістку та залишився з хворою бабусею: як його покарав суд

Чоловік пояснив, що не з’явився за бойовою повісткою через хвору родичку.

Фото: unian.ua

На Прикарпатті чоловіка засудили до умовного строку покарання за ухилення від мобілізації. Вирок у справі № 346/7114/23 виніс Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

У матеріалах йдеться, що чоловіка, який працював трактористом на одному із підприємств, на початку березня 2023 року було визнано придатним до військової служби. Згідно з врученою бойовою повісткою, 9 березня він повинен був з’явитися до ТЦК для подальшої відправки до військової частини. Однак військовозобов’язаний проігнорував цю вимогу. Його обвинуватили в ухиленні від мобілізації (ст. 336 КК України).

На суді чоловік розповів, що проживає з мамою та бабусею, яка хворіє на цукровий діабет. У день, коли він мав прибути для відправки до військової частини, бабусі стало дуже зле і він залишився їй допомагати.

«Стан її здоров`я не покращувався, і в листопаді 2023 року її госпіталізували з інсультом. Він на той час визначив для себе пріоритет доглядати за хворою родичкою, а тому не з`явився до ТЦК», - йдеться у рішенні.

Як запевнив чоловік, він розкаюється у вчиненому, хоче виправити ситуацію та готовий стати на захист Батьківщини. Тому просить врахувати це та не позбавляти його волі.

Суд визнав його винним в ухиленні від призову та засуджено до трьох років в’язниці. Разом з тим суд звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком у півтора роки.

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