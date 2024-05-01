Первые истребители F-16 могут появиться в Украине после Пасхи, — Воздушные силы

Однако дата поставок уже несколько раз менялась.

Первые истребители F-16 могут появиться на территории Украины уже после Пасхи. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире «Новости.LIVE».

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то ориентиры по срокам поставки F-16, Евлаш ответил: «Да, есть, после Пасхи». В то же время спикер отметил, что Воздушные силы «не загадывают эти сроки», поскольку даты несколько раз менялись.

«Наша задача – работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить», - добавил Евлаш.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что F-16 прибудет в Украину уже в этом году.

Добавим, что истребители F-16 будут прятать в подземных хранилищах.

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