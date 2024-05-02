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Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня – Міноборони

08:30, 2 травня 2024
Гомадяни повинні будуть зареєструвати свої дані в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня – Міноборони
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Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Як пояснила в ефірі «Радіо Свобода» заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, зараз цей застосунок буквально створюється, а для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити його, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

«18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам», – зазначила вона.

Черногоренко уточнила, що з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Мобільний застосунок можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Крім того, якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

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