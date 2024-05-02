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Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая – Минобороны

08:30, 2 мая 2024
Граждане должны будут зарегистрировать свои данные в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.
Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая – Минобороны
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Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Как пояснила в эфире «Радио Свобода» заявила заместительница министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сейчас это приложение буквально создается, а для того чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать его, авторизоваться и заполнить необходимые «поля».

«18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного… Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам», – отметила она.

Черногоренко уточнила, что с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно – номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.

Мобильное приложение можно будет скачать в App Store и Google Play Market.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Кроме того, если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанность обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

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