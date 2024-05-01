Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанность обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

1 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять его во втором чтении с учетом поправок. Содержание поправок пока неизвестно, впрочем, как сообщил член Комитета, народный депутат Максим Бужанский, суммы штрафов во время войны остались такими же, как были рекомендованы к первому чтению. Верхний порог по статье 210 и 210-1 КУоАП будет составлять 25,5 тысячи грн.

Административный штраф могут наложить в течение года, но не позднее трех месяцев с момента выявления правонарушения.

Также члены Комитета разделили три режима: правонарушения, повторные правонарушения и правонарушения во время действия режима военного положения.

Важное уточнение состоит в том, что эти статьи 210 и 210-1 КУоАП не применяются к тем данным о призывнике, которые ТЦК может получить путем доступа к открытым для него государственным реестрам.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется. В Реестр попадет широкий набор персональных данных – место работы, опыт работы, дипломы, водительские права, налоговый номер, отцифрованное лицо и т.д.

Налоговая служба автоматически передает данные о работающих гражданах в Реестр военнообязанных. То есть Минобороны будет видеть всех предпринимателей, которые не поставили своих работников на учет.

Ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации

Одобренный в первом чтении парламентом 10 апреля законопроект 10379 с учетом рекомендаций Комитета до первого чтения предусматривал, что статьи 210 и 201-1 КУоАП будут изложены в новой редакции.

В ч. 2 статьи 210, которая устанавливает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения, предусматривают штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Положения статей 210, 210-1 КУоАП не применяются в случаях возможности получения Министерством обороны персональных данных призывника, военнообязанного и резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

В ч.2 статьи 210-1, устанавливающей ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, также предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тыс. грн. для граждан. А для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысячи до 59,5 тысячи грн.

Итак, если гражданин не явится по повестке в ТЦК или же не обновит свои данные о реальном адресе, сначала к нему применят штраф в указанной сумме – минимально 17 тысяч грн. А для предприятия, которое не будет реагировать на необходимость вести военный учет работников, будет штраф от 34 тысяч грн.

Отметим, что п. 23 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов установлено, что в случае изменения адреса их места жительства или других персональных данных они обязаны лично в 7-дневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, они не находятся на военном учете.

По действующей редакции статьи 210-1 штраф составляет от 3400 до 5100 грн для граждан.

Итак, теперь он вырастет в 5 раз.

Протокол не составляется

Кроме того, одобренный законопроект предусматривает, что ст. 258 КУоАП дополняют нормой, протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резерв находящиеся в запасе СБУ), если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова у, и при наличии в ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в начальной версии, которую внес Кабмин в лице Министерства обороны, предлагалось считать отказ от прохождения медицинского осмотра уклонением от призыва и наказывать его лишением свободы до 5 лет. Штрафы за неявку в ТЦК по повестке Минобороны предлагало увеличить до 204 тысяч гривен.

Однако Комитет, рекомендовавший принять этот законопроект, откорректировал соответствующие нормы.

Напомним, ранее мы писали, что апелляционный админсуд отменил постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности за неуведомление в 7-дневный срок ТЦК об изменении персональных данных.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шестой апелляционный админсуд указал в своем решении, что сам факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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