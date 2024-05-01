Штрафи за тих, хто не став на військовий облік чи не повідомляє ТЦК про зміну місця проживання, збільшать до 25,5 тисяч грн

За порушення правил постановки на військовий облік, неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання, неявку за повісткою зможуть штрафувати до 25,5 тисяч грн.

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

1 травня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти його в другому читанні з урахуванням поправок. Зміст поправок поки невідомий, втім, як повідомив член Комітету, народний депутат Максим Бужанський, суми штрафів під час війни залишилися такими ж, як були рекомендовані до першого читання. Верхній поріг за статтею 210 та 210-1 КУпАП складатиме 25,5 тисяч грн.

Адміністративний штраф зможуть накласти протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення правопорушення.

Також члени Комітету розділили три режими: правопорушення, повторне правопорушення та правопорушення під час дії режиму воєнного стану.

Важливе уточнення полягає у тому, що ці статті 210 і 210-1 КУпАП не застосовуються щодо тих даних про призовника, які ТЦК може отримати шляхом доступу до відкритих для нього державних реєстрів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна. До Реєстру потрапить широкий набір персональних даних – місце роботи, досвід роботи, дипломи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя тощо.

Податкова служба автоматично передає дані про працюючих громадян до Реєстру військовозобов’язаних. Тобто, Міноборони буде бачити усіх підприємців, які не поставили своїх працівників на облік.

Відповідальність за порушення правил військового обліку і закону про мобілізацію

Схвалений у першому читанні парламентом 10 квітня законопроект 10379 з урахуванням рекомендацій Комітету до першого читання передбачав, що статті 210 та 201-1 КУпАП викладуть в новій редакції.

У ч. 2 статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану, передбачать штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Положення статей 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у випадках можливості отримання Міністерством оборони персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

У ч .2 статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн. А для підприємства, яке не буде реагувати на необхідність вести військовий облік працівників буде штраф від 34 тисяч грн.

Зазначимо, що п. 23 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів встановлено, що у разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних вони зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

За чинною редакцією статті 210-1 штраф складає від 3400 грн до 5100 грн для громадян.

Отже, тепер він зросте в 5 разів.

Протокол не складається

Крім того, схвалений законопроект передбачає, що ст. 258 КУпАП доповнюють нормою, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у початковій версії, яку вніс Кабмін в особі Міністерства оборони, пропонувалося вважати відмову від проходження медичного огляду ухиленням від призову та карати її позбавленням волі до 5 років. Штрафи за неявку до ТЦК за повісткою Міноборони пропонувало збільшити до 204 тисяч грн.

Проте Комітет, який рекомендував ухвалити цей законопроект, відкоригував відповідні норми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що апеляційний адмінсуд скасував постанову ТЦК про притягнення чоловіка до відповідальності за неповідомлення в 7-денний строк ТЦК про зміну персональних даних.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Шостий апеляційний адмінсуд вказав у своєму рішенні, що сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК.