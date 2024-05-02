Около 900 посылок повреждены на «Новой почте» из-за удара рф, – соучредитель компании

18 сотрудников были на смене во время атаки и успели спрятаться в укрытии.

Источник фото: ГСЧС

Из-за вражеского удара, который нанесла страна-агрессорка рф ночью 1 мая, повреждено около 900 отправлений на Новой почте.

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

По его словам, все 18 человек, которые были на смене, успели укрыться в укрытии.

«Главное – все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным, пострадало около 900 отправлений. Завтра начинаем компенсации клиентам и проект с восстановления помещения», - написал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Новой почте отметили, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме, а с получателями начнут связываться уже 2 мая.

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