рф зруйнувала сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі

Ракетна атака по Одесі зруйнувала цивільну інфраструктуру, зокрема, сортувальне депо та відділення пошти.

У ДСНС України повідомили, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

У пресслужбі української компанії з логістики зазначили, що у ніч 1 травня в Одесі від ворожого ракетного удару постраждало сортувальне депо та відділення Нової пошти.

«Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає», - зазначили там.

У перевізника повідомили, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. З отримувачами почнуть зв’язуватися уже 2 травня.

Щодо посилок, які були в дорозі — то їх перенаправили на інше відділення Нової пошти.

За даними ДСНС, постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

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