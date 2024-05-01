Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві обласних СБУ

Змінилося керівництво СБУ у Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській та Миколаївській областях.

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Президент Володимир Зеленський змінив керівництво обласних управлінь СБУ, призначивши нових очільників у Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській та Миколаївській областях. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Було звільнено Дмитра Нєвєдрова з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області. Його призначено на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Сергія Кононенка звільнено з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області та призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Також звільнили Івана Рудницького з посади начальника Управління СБУ в Полтавській області. Його призначено на аналогічну посаду у Волинській області.

Миколу Лисененка звільнено з посади начальника Управління СБУ у Волинській області. Тепер він буде на аналогічній посаді в Миколаївській області.

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