Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

Президент підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Президент Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це йдеться в указі глави держави №257/2024.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Вітюка було відсторонено від виконання посадових обов'язків на час перевірки інформації, оприлюдненої журналістами "Слідство-інфо".

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочав кримінальне провадження через вручення повістку ТЦК журналісту "Слідства.інфо".

«В зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань», - повідомили в ОГП.

В свою чергу, як вказує інформаційне агентство, у командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.