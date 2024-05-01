Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ

Президент подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе главы государства №257/2024.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Витюк был отстранен от исполнения должностных обязанностей во время проверки информации, обнародованной журналистами "Следствие-инфо".

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил, что начал уголовное производство по вручению повестки ТЦК журналисту Следствия.инфо.

«В связи с инцидентом, произошедшим во время вручения повестки журналисту Следствие.инфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации .1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований», - сообщили в ОГП.

В свою очередь, как указывает информационное агентство, в командовании Сухопутных войск заявили, что по этому факту проводят служебную проверку по установлению всех обстоятельств происшествия. Служебную проверку поручил провести и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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