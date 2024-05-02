В Ровно суд обязал вернуть общине противорадиационное укрытие

Хозяйственный суд вернул противорадиационное укрытие в Ровно в собственность общины. Речь идет о хранилище по улице Соборной, 15 стоимостью более 1,5 млн. грн. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Ровенской окружной прокуратурой установлено, что в 2002 году городское управление экономики продало здание в центре Ровно вместе с подвальным помещением, в котором расположено укрытие на 90 кв. м, и которое может вместить 35 человек, а потому не подлежало приватизации.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением для возвращения общине города Ровно указанного имущества.

После вступления решения в законную силу органы прокуратуры будут контролировать ход его выполнения, ведь защитные сооружения во время военного положения – это, прежде всего, сохраненные жизнь и безопасность людей.

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