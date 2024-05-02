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Систематически обижал мать: осужденного за домашнее насилие обязали пройти 3-месячную программу для обидчиков

08:42, 2 мая 2024
Мужчине назначили год ограничения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освободили от отбывания наказания с 1-летним испытательным сроком.
Систематически обижал мать: осужденного за домашнее насилие обязали пройти 3-месячную программу для обидчиков
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Черновицкий апелляционный суд обязал осужденного за домашнее насилие пройти 3-месячную программу для обидчиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В январе этого года Сокирянский районный суд Черновицкой области признал 36-летнего жителя Днестровского района виновным в систематическом совершении психологического насилия в отношении матери.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с 1-летним испытательным сроком.

Апелляционный суд согласился с избранной мерой наказания, но признал целесообразным также применить в отношении него и ограничительное мероприятие, которое заключается в направлении осужденного для прохождения программы для обидчиков сроком в 3 месяца.

Суды установили, что мужчина проживал вместе со своей матерью. В течение марта-декабря 2023 года он систематически устраивал с ней словесные споры, в ходе которых оскорблял, нецензурно высказывался и угрожал применить физическое насилие.

Осужденного неоднократно привлекали к административной ответственности, налагали административные взыскания в виде штрафа. Несмотря на это, он продолжал совершать противоправные действия в отношении матери, что причинило ее психическому здоровью вред.

Согласно ч.1 ст. 91-1 УК Украины, в интересах потерпевшего от преступления связанного с домашним насилием, одновременно с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или освобождением по основаниям, предусмотренным этим Кодексом, от уголовной ответственности или наказания, суд может применить к лицу, совершившему домашнее насилие, один или несколько ограничительных мер, перечень которых содержится в этой статье.

Учитывая, что цель данной программы – помочь человеку не только понять свое насильственное поведение, его проявления, причины возникновения и последствия, которые наступают в этой связи, но и не повторять ее в будущем, а также повысить уровень безопасности и благополучие пострадавших, прервав насильственное поведение за счет проведения работы с теми лицами, которые совершают насилие, коллегия судей убеждена, что наложение дополнительных обязанностей на осужденного в данном случае уместно и необходимо.

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