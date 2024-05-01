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Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об «иноагентах», спровоцировавший массовые протесты

19:37, 1 мая 2024
Третье голосование запланировано на середину мая.
Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об «иноагентах», спровоцировавший массовые протесты
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Парламент Грузии 1 мая поддержал во втором чтении законопроект об "иноагентах", вызвавший многочисленные протесты в стране. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Окончательное третье голосование запланировано на середину мая. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 83 депутата от правящей партии "Грузинская мечта" и их сателлита - партии "Власть народа". Еще 23 парламентария выступили против.

В то же время депутаты от оппозиции не участвовали в голосовании.

Следует отметить, что в Тбилиси люди протестуют против этого законопроекта. Вечером 28 апреля в Тбилиси состоялся марш к зданию парламента, который завершился задержаниями и столкновениями.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что США обеспокоены продвижением законопроекта об "иноагентах" в Грузии.

Вместо термина «агент иностранного влияния» в законопроекте будет использоваться термин «организация, представляющая интересы иностранного государства».

Лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что законопроект предусматривает единственное требование – обнародование собственного годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, за нарушение которого предусмотрены финансовые санкции.

«Это минимальный стандарт подотчетности и прозрачности перед обществом, которому должна отвечать любая организация, имеющая даже формальные претензии на добросовестность. Таким образом, содержание законопроекта не дает даже минимальных оснований для критики. Закон будет принят на всех трех слушаниях до конца текущей сессии», – считает он.

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