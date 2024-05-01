Установление факта совершения моббинга в отношении государственного служащего: обзор практики Верховного Суда

Комитет НААУ по трудовому праву подготовил дайджест судебной практики по вопросам установления фактов моббинга в Украине.
МоБбинг – это действия работодателя или отдельных работников трудового коллектива, направленные на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной (деловой) репутации в форме психологического и/или экономического давления. Однако, как отмечают в НААУ, существует немало пробелов в доказывании фактов моббинга на практике.
Так, проявлениями моббинга могут быть:
В дайджесте отражены правовые позиции Верховного Суда по вопросам:
-установление факта моббинга;
-установление факта совершения моббинга в отношении государственного служащего;
-признание действий моббингом и приказов незаконными;
-совершение моббинга во время увольнения;
-размещение информации в телеграм-канале и влияние этого факта на увольнение;
-отказы в открытии производства в части исковых требований;
-признание противоправным и отмена приказа об объявлении выговора;
-признание противоправным и отмена приказа об увольнении и возобновлении на работе;
-взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула;
-признание факта совершения ответчиком моббинга в отношении истца;
-обязательство ответчика решить вопрос о начислении и выплате истцу вознаграждения по итогам работы за год (тринадцатой зарплаты) и т.д.
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