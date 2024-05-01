Установление факта совершения моббинга в отношении государственного служащего: обзор практики Верховного Суда

Опубликован обзор судебной практики по установлению фактов моббинга в Украине.

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Комитет НААУ по трудовому праву подготовил дайджест судебной практики по вопросам установления фактов моббинга в Украине.

МоБбинг – это действия работодателя или отдельных работников трудового коллектива, направленные на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной (деловой) репутации в форме психологического и/или экономического давления. Однако, как отмечают в НААУ, существует немало пробелов в доказывании фактов моббинга на практике.

Так, проявлениями моббинга могут быть:

создание по отношению к рабботнику напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы (угрозы, высмеивание, клевета, пренебрежительные замечания, поведение угрожающего, запугивающего, унизительного характера и другие способы выведения работника из психологического равновесия);

безосновательное негативное выделение работника из коллектива или его изоляция (неприглашение на встречи и совещания, в которых работник в соответствии с локальными нормативными актами и организационно распорядительными актами должен участвовать, препятствование выполнению им своей трудовой функции, недопущение работника на рабочее место, перенос рабочего места в неприспособленные для этого вида работы места);

неравенство возможностей для обучения и карьерного роста; неравная оплата за труд равной ценности, выполняемая работниками одинаковой квалификации;

безосновательное лишение работника части выплат (премий, бонусов и других поощрений).

В дайджесте отражены правовые позиции Верховного Суда по вопросам:

-установление факта моббинга;

-установление факта совершения моббинга в отношении государственного служащего;

-признание действий моббингом и приказов незаконными;

-совершение моббинга во время увольнения;

-размещение информации в телеграм-канале и влияние этого факта на увольнение;

-отказы в открытии производства в части исковых требований;

-признание противоправным и отмена приказа об объявлении выговора;

-признание противоправным и отмена приказа об увольнении и возобновлении на работе;

-взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула;

-признание факта совершения ответчиком моббинга в отношении истца;

-обязательство ответчика решить вопрос о начислении и выплате истцу вознаграждения по итогам работы за год (тринадцатой зарплаты) и т.д.

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