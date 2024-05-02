Высший совет правосудия предлагает предоставить ему право отзывать из ОП представления о назначении судей

Комитет по вопросам правовой политики ко второму чтению законопроекта 9439 может добавить право Высшего совета правосудия отзывать представления о назначение судей, поданные в Офис Президента, в случае получения данных от НАБУ или СБУ.

Высшему совету правосудия могут расширить полномочия в части отзыва представлений о назначении судей из Офиса Президента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 1 мая рекомендовал принять в первом чтении законопроект 9439, согласно которому Президент получит право возвращать представления о назначении судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения. Такая возможность предоставляется во время военного положения и в течение года после.

Возврат будет осуществляться в случае получения от СБУ или НАБУ информации, свидетельствующей о совершении как судьями, так и кандидатами в судьи действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины, или нанести ущерб национальным интересам.

Законопроект в июне 2023 года внес глава Комитета Денис Маслов вместе с коллегами.

В случае возвращения представления ВСП повторно рассматривает вопрос о внесении Президенту представления о назначении.

Вместе с тем во время работы над законопроектом ко второму чтению предлагается учесть предложения Высшего совета правосудия. В частности – временно предоставить ВСП полномочия отзывать представления о назначении судьи на должность в случае получения Высшим советом правосудия информации об угрозах национальной безопасности или вреда национальным интересам для его повторного рассмотрения.

Отметим, что СБУ в своих предложениях отметила, что необходимо доработать законопроект, в частности, в части осуществления проверки относительно наличия или отсутствия негативных сведений до внесения ВСП соответствующего представления.

Замечание предоставило и НАБУ, которое указало, что предложенные законопроектом изменения не содержат четкого определения объема, содержания информации, которая может свидетельствовать о совершении действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам, или критериям ее определения и формализованному решению, которое НАБУ или СБУ должно предоставить Президенту Украины.

Кроме того, отсутствует порядок предоставления информации, документов, которые могут служить доказательством ее получения или подтверждать такую информацию. По мнению НАБУ, следует учесть, что предложенный законопроектом подход к определению совершения действий, которые могут угрожать национальной безопасности, допускает неоднозначное толкование указанных понятий, что недопустимо с учетом принципа верховенства права и следствием которого может быть создание предпосылок признания незаконными действий органов досудебного расследования при раскрытии ими информации.

Автор: Наталья Мамченко

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