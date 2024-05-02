Верховная Рада решила выполнить «пилотное» решение ЕСПЧ от 2020 года по защите прав лиц, содержащихся под стражей

Впрочем, как указало ГНЭУ, законопроектом не решен вопрос о полномочиях комиссии по рассмотрению жалоб принимать обязательные решения, подлежащие исполнению, с указанием надлежащего способа восстановления нарушенных прав в случае установления факта содержания лиц в ненадлежащих условиях.

Комитет по вопросам правовой политики на своем заседании 1 мая рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 5652 о мерах, направленных на возобновление прав осужденных и взятых под стражу в связи с ненадлежащими условиями содержания, который был подан Кабмином еще 11 июня 2021 года.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 107 Уголовно-исполнительного кодекса, статью 9 Закона «О предварительном заключении» и закрепить право осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и лиц, взятых под стражу, содержаться в надлежащих условиях, а в случае нарушение такого права обращаться в комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний и в случае несогласия с решением указанной комиссии обжаловать его в суде.

Также предлагается дополнить Закон статьей 11-1, а УИК статьей 115-1 и определить меры, направленные на восстановление прав лиц, взятых под стражу и осужденных к лишению свободы в связи с ненадлежащими условиями содержания.

Внесенными изменениями предлагается предусмотреть, что контроль за соблюдением надлежащих условий содержания лиц, взятых под стражу и лиц, осужденных к лишению свободы, осуществляют комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, действующих на основании УИК и Положения о комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, что утверждается Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, предлагается определить механизм обращения в комиссии по рассмотрению жалоб.

По мнению Кабмина, это урегулирует правовые основания образования местными органами исполнительной власти комиссий по рассмотрению жалоб, а Кабинет Министров Украины в свою очередь утвердит положение о таких комиссиях.

Дело в том, что еще 30 января 2020 года Европейский суд по правам человека принял «пилотное» решение по делу «Сукачев против Украины» (заявление № 14057/17), в котором пришел к выводу, что нарушение прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к нему свидетельствуют о наличии в Украине продолжающейся структурной проблемы относительно условий содержания под стражей и отсутствии в национальном законодательстве эффективного средства юридической защиты в связи с этим.

В частности, в указанном решении Европейский суд указал Украине на необходимость принятия комплексных мер по решению структурной проблемы, а именно улучшению материально-бытовых условий содержания под стражей, а также внедрению в национальное законодательство эффективных превентивных и компенсационных средств юридической защиты в связи с ненадлежащими условиями содержания под стражей.

Учитывая это, проект направлен на имплементацию решения ЕСПЧ.

В своих замечаниях СБУ отмечает, что урегулирование вопросов, для которых создаются комиссия действующим законодательством, уже возложено на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и прокурора. В этой связи возникает вопрос целесообразности/необходимости образования именно нового/дополнительного/третьего государственного органа с аналогичными функциями.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады указало, что разработка превентивных и компенсационных средств юридической защиты без приведения национальных стандартов содержания лиц в пенитенциарных учреждениях (например, стандартов по личному пространству и условиям содержания под стражей) к международным стандартам не решит проблему ненадлежащего содержания соответствующей категории лиц. Также ГНЭУ обращает внимание на соответствие комиссии по рассмотрению жалоб определенным критериям.

Так, в своих решениях ЕСПЧ неоднократно отмечал, что уполномоченный орган должен:

1) быть независимым от пенитенциарных органов;

2) обеспечивать эффективное участие заключенного/осужденного в рассмотрении его жалобы;

3) обеспечивать оперативное и тщательное рассмотрение жалобы;

4) располагать широким спектром юридических средств для устранения проблем, приведших к этой жалобе;

5) быть способным принимать обязательные решения, подлежащие исполнению, в достаточно короткий срок.

По мнению ГНЭУ, законопроектом не решен вопрос о полномочиях комиссии по рассмотрению жалоб принимать подлежащие исполнению обязательные решения с указанием надлежащего способа восстановления нарушенных прав в случае установления факта и/или срока содержания соответствующих лиц в ненадлежащих условиях.

В проекте указано только о том, что комиссия по рассмотрению жалоб рассматривает указанное заявление в течение 15 дней со дня его получения и направляет решение лицу, заключенному под стражу, осужденному, члену его семьи или близкому родственнику, защитнику. В свою очередь копия такого решения направляется указано комиссией в территориальный орган управления по вопросам исполнения наказаний и окружной прокуратуры, в пределах территориальной юрисдикции которой лицо находится под стражей/осужденный отбывает наказание, для применения соответствующих средств юридической защиты.

При этом ГНЕУ констатирует, что критерий способности комиссий по рассмотрению жалоб принимать обязательные решения, подлежащие исполнению, в достаточно короткий срок, в положениях проекта не соблюден.

Автор: Наталья Мамченко

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