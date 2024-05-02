На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 5-летнюю племянницу

31-летний мужчина в течение полугода совершал развратные действия в отношении малолетней племянницы.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

На Днепропетровщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту совершения развратных действий в отношении 5-летней племянницы.

Как сообщила Днепропетровская областная прокуратура, 31-летний обвиняемый в течение полугода совершал развратные действия в отношении малолетней племянницы. Для этого выбирал время, когда взрослых дома не было.

Мужчина запугивал девочку, чтобы она никому не рассказывала о содеянном.

В прокуратуре добавили, что подавленное эмоциональное состояние девочки заметила мама и обратилась к психологу. После откровенного разговора с малолетней вызвали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь.

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