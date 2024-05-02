Практика судов
  1. В Украине

На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 5-летнюю племянницу

09:48, 2 мая 2024
31-летний мужчина в течение полугода совершал развратные действия в отношении малолетней племянницы.
На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 5-летнюю племянницу
Фото: dnipr.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Днепропетровщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту совершения развратных действий в отношении 5-летней племянницы.

Как сообщила Днепропетровская областная прокуратура, 31-летний обвиняемый в течение полугода совершал развратные действия в отношении малолетней племянницы. Для этого выбирал время, когда взрослых дома не было.

Мужчина запугивал девочку, чтобы она никому не рассказывала о содеянном.

В прокуратуре добавили, что подавленное эмоциональное состояние девочки заметила мама и обратилась к психологу. После откровенного разговора с малолетней вызвали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для наследников предлагают установить запрет отказываться от долгов наследодателя

Предлагается установить запрет отказа от принятия наследства в случае наличия долгов по обязательствам наследодателя перед кредиторами до их удовлетворения в пределах стоимости наследства.

Высший совет правосудия предлагает предоставить ему право отзывать из ОП представления о назначении судей

Комитет по вопросам правовой политики ко второму чтению законопроекта 9439 может добавить право Высшего совета правосудия отзывать представления о назначение судей, поданные в Офис Президента, в случае получения данных от НАБУ или СБУ.

Верховная Рада решила выполнить «пилотное» решение ЕСПЧ от 2020 года по защите прав лиц, содержащихся под стражей

Впрочем, как указало ГНЭУ, законопроектом не решен вопрос о полномочиях комиссии по рассмотрению жалоб принимать обязательные решения, подлежащие исполнению, с указанием надлежащего способа восстановления нарушенных прав в случае установления факта содержания лиц в ненадлежащих условиях.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о повышении зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Расходы на введение регионального коэффициента к должностным окладам госслужащих аппаратов судов будут составлять 406,1 млн грн ежегодно.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео