На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який розбещував 5-річну племінницю

31-річний чоловік протягом пів року вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої племінниці.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

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На Дніпропетровщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом вчинення розпусних дій щодо 5-річної племінниці.

Як повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, 31-річний обвинувачений протягом пів року вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої племінниці. Для цього обирав час, коли дорослих вдома не було.

Чоловік залякував дівчинку, аби вона нікому не розповідала про скоєне.

У прокуратурі додали, що пригнічений емоційний стан дівчинки помітила мама та звернулася до психолога. Після відвертої розмови з малолітньою викликали правоохоронців.

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