На Кіровоградщині на Великдень зменшили час комендантської години

Комендантська година на Кіровоградщині триватиме з 24:00 до 04:00.

У Кіровоградській області змінили час дії комендантської години на Великодню ніч. За словами голови Кіровоградської обласної адміністрації Андрія Райковича, вона тепер триватиме з опівночі до четвертої ранку.

«Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку», - повідомив голова.

Під час цього періоду перебування на вулицях та в громадських місцях буде заборонено. Однак, правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дозволити громадянам дістатись до найближчого укриття.

Зазвичай комендантська година в Кіровоградській області триває з 23:00 до 05:00. Однак у святкову ніч діє спеціальний графік.

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